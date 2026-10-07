Oscar Araiz estrena “Quimera”, en La Capilla del Centro Cultural Recoleta

El próximo 8 de octubre el destacado coreógrafo y director argentino Oscar Araiz estrenará Quimera, una creación inspirada en el universo poético de Federico García Lorca y concebida especialmente para el espacio La Capilla del Centro Cultural Recoleta.

En la mitología clásica, ‘quimera’ es un monstruo con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón que, como alegoría de la diversidad, escapa al pensamiento bipolar propio de Occidente. Metafóricamente, se trata de una convivencia de naturalezas diferenciadas; de allí, la diversidad de técnicas, estilos y experiencias presentes en el grupo que interpreta Quimera.

Algunos de los personajes de este ejercicio teatral llevan el nombre de un color —Azul, Negro, Rojo—, lo que permite una multiplicidad de interpretaciones. La disparidad predomina.

Quiméricos son la paternidad, El Niño Muerto de Así que pasen cinco años, la frustración amorosa, el rito carnal que el amor exige, los temas confesionales. En Quimera predominan la exploración del fenómeno poético, su disparidad temática y visual, como el objeto y su humanización (el Maniquí y su vestido de novia), libre de literalismos lineales y en una atmósfera atemporal.

“Es bastante constante mi preferencia por la diversidad en los elencos con los que trabajo. En éste destaco la presencia de figuras con altos talentos académicos: Jazmín Gude Alonso, Valentín Fernández, Martín Álvarez (primeros bailarines del Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata gracias a la autorización de su directora Fernanda Bianchi, quien paseó por mi repertorio y dejó sus marcas), Sofía Mazza, maestra e intérprete de Boquitas pintadas y La consagración de la primavera; Yamil Ostrovsky (mi asistente y repositor desde largo tiempo y actual maestro creador y director de su compañía de Teatro del movimiento integrado por jóvenes exalumnos del Instituto Superior de Arte con sobresalientes potenciales para asistir o coordinar diferentes aspectos de la profesión), Sofía Di Núbila o Pablo Ripari; Sofía Brochard, actriz sensible; Marcela Suez, brillante del flamenco, que nos cedió generosamente su estudio; Lucía Fucci, con formación contemporánea; y Sofía Muñoz, procedente de la Universidad de San Martín”.

Con vestuario de Renata Schussheim Quimera despliega —a lo largo de cinco escenas o cuadros— diferentes atmósferas anímicas donde las fronteras entre lo visual, lo sonoro y la acción corporal se desdibujan para invitar al espectador a una experiencia sensible. “Procuro convocar al público a participar de un juego estético formal, emocional y simple”, concluye Araiz.

Quimera con dirección de Oscar Araiz | Estreno 8 de octubre, 19 h en La Capilla del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA). Funciones: jueves 15, 22 y 29 de octubre a las 19 h. La entrada es libre y sin costo para argentinos y residentes y el ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. Programación completa en http://www.centroculturalrecoleta.org/.

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