Celebran el Centenario de la Asociación Vecinal Villa del Parque
Festejamos el CENTENARIO de la Asociación Vecinal Villa del Parque!!!
Homenaje a Isabelino Espinosa y a los fundadores de “La Vecinal“.
Gran muestra de talleres, y del Coro Villa del Parque. Dirección: Sergio Baldassini
Viernes 10 de Octubre de 2026, a las 11 hs. en Baigorria 3373 CABA en la Sede de la Asociación Vecinal Villa del Parque.
Entrada Libre y Gratuita.
No se suspende por lluvia (en caso de mal tiempo se hará en el Salón del 1er. Piso)