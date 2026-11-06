La Eco Feria Ofelia llega a Villa Devoto

Eco Feria Ofelia, un espacio creado para visibilizar y potenciar a marcas y emprendimientos de triple impacto. El encuentro se llevará a cabo los días sábado y domingo de 11 a 19 horas en Plaza Arenales, ubicada en Mercedes y Nueva York, en Villa Devoto.

Durante el fin de semana, la Eco Feria se convierte en una oportunidad ideal para educar en el consumo responsable y apoyar a productores locales.

La Eco Feria Ofelia se consolida como un evento de referencia para quienes buscan proyectos comprometidos con el ambiente, las personas y la economía local. Esta edición reunirá una amplia variedad de productos sustentables en categorías como cuidado personal, indumentaria, accesorios, decoración, gastronomía y mucho más.

En todos los puestos se podrá pagar con Mercado Pago, tarjetas de crédito, débito y efectivo.

La feria –que tiene entrada libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia– contará con más de 30 stands con productos navideños y “eco friendly” del rubro de belleza, indumentaria, cuidado personal y decoración; todos pensados y diseñados bajo las consignas de basura y plástico cero.

Algunos emprendimientos que estarán presentes son: Le Chemin, Bio Green, Energía India, Just, Kali, Mimesis, Maleza, Las Carolas Bakery, Eva Jimenez Textiles, Indio, La Contenta, Proyecto Manta, Tienda Costeras, Proyecto Cero, Ditta Tita, Montañita, Pulsión, Malia y Jarana, entre otros.

Sobre Ofelia Market Sustentable

Ofelia es una Empresa B Certificada que conecta emprendimientos conscientes con consumidores responsables a través de su plataforma digital www.ofelia.com.ar. Reúne a más de 800 marcas con impacto positivo y promueve el desarrollo sostenible mediante ferias, eventos y programas que fortalecen el ecosistema emprendedor. Además, vincula proyectos con grandes empresas para potenciar la comercialización mayorista, generando redes de colaboración que multiplican el impacto.

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