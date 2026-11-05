La Porteña Jazz Band celebra 60 años en el Parque Centenario

La Porteña Jazz Band, agrupación musical referente del jazz tradicional en la Argentina, celebra 60 años de trayectoría musical, el sábado 7 de noviembre a las 19, en el Anfiteatro del Parque Centenario.

Fundada en 1966, la agrupación referente del jazz tradicional en la Argentina que mantiene vigente el estilo de las grandes bandas de la época dorada del género recorrerá un repertorio que abarca los primeros años del jazz (early jazz) e incluye clásicos como Body and Soul, Caravan, Hello, Dolly!, Si tu vois ma mère y I’m Just a Gigolo, entre otros.

La Porteña Jazz Band se presentará en formato de big band para llevar a cabo un repertorio inspirado en las grandes orquestas de las décadas de 1920 y 1930, con obras de figuras como Duke Ellington, Fletcher Henderson y Count Basie.

A lo largo de su trayectoria, se presentó en festivales y escenarios de América y Europa, compartió actuaciones con destacados músicos internacionales y editó numerosos discos en la Argentina y otros países.

En 1985 recibió el Premio Konex en la categoría Jazz y, en 2016, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió a sus integrantes como Personalidades Destacadas de la Cultura.

Entrada libre hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

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