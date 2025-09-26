La Orquesta Emilio Balcarce celebra 25 años con Lidia Borda, en Parque Centenario

Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce + Lidia Borda. La agrupación dará un concierto en el marco de las celebraciones por su 25° aniversario y contará con la presencia de Lidia Borda como invitada especial quien interpretará Desencuentro, Fruta amarga, Vida mía, entre otros tangos. Además, el repertorio incluirá grandes clásicos de los estilos más significativos del género y obras de Víctor Lavallén. El sábado 27 a las 16 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Marechal). Entrada sin costo. Se suspende en caso de lluvia.

