Suspensión de embargos a pymes: “un poco de aire para quien se está ahogando”

La suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares a pymes hasta el 30 de junio de 2027 ya es un hecho. La medida fue anunciada por el ministro Luis Caputo, en el marco de la 32ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), y se formalizó este miércoles mediante la resolución 1899/2026, publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, los empresarios pyme advierten que no alcanza y que “la postergación temporaria equivale a darle un poco de aire a quien se está ahogando para luego volver a someterlo al mismo tratamiento de asfixia”.

A través de un comunicado que lleva como título “Señor ministro, las pymes que sobrevivan a mayo tampoco tendrán esperanzas bajo este modelo” la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) reconoce que la medida refleja que el reclamo de las entidades empresarias ha llegado al Ministerio de Economía. Sin embargo, no alcanza.

“Apyme observa que las medidas para pymes exportadoras tampoco modifican el panorama: el 99,9% de las empresas del sector tiene su principal sustento en el mercado interno. Como reveló la reciente encuesta trimestral de Apyme y la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), un 75% de empresarios y empresarias de distintos puntos del país considera que la causa de sus problemas no es coyuntural, sino que rechaza directamente el rumbo económico”, resaltaron.

La entidad sostiene que las micro, pequeñas y medianas empresas no enfrentan dificultades financieras por falta de orden en sus cuentas, como afirmó el ministro, sino por un patrón sistémico de ahogo provocado por la desregulación importadora indiscriminada, el derrumbe del consumo masivo y los aumentos desmedidos en las tarifas de los servicios públicos.

“Bajo estas políticas, las pymes cierran junto con sus empleados. Las que logren llegar a la otra orilla el año que viene tampoco encontrarán una perspectiva si no se cambia drásticamente el modelo“, subraya en el comunicado la entidad que preside Julián Moreno.

Apyme también asegura que recomendar a las empresas nacionales que se adapten a un esquema de ajuste recesivo -como lo hizo el ministro- convirtiéndose importadoras y expulsando trabajadores, “es desconocer el papel del sujeto social pyme y el empresariado nacional en la dinamización de la economía y el desarrollo del país”.