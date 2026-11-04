Violencia contra personas trans en Palermo: “los discursos de odio, generan odio” La Bocina 4 de noviembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/11/ataque-a-trans-paulon.mp3 POPURRÍ XL – 04/11/26 Relacionado Vea también... Brutal ataque a personas trans, en los bosques de Palermo Una dolorosa realidad: los discursos de odio generan violencia, y muertes A 15 años del Matrimonio Igualitario: “las diversidades están bajo ataque por los discursos de odio” ORGULLO. “Los discursos de odio aumentaron con Milei” Post navigation Previous: “La falta de mantenimiento de las rutas, aumentó la siniestralidad” NOTAS RELACIONADAS “La falta de mantenimiento de las rutas, aumentó la siniestralidad” La Bocina 4 de noviembre de 2026 Liberan molinetes en la estación San Pedrito de la Línea A, por conflicto gremial La Bocina 4 de noviembre de 2026 Macri: “los ataques en Palermo no van a quedar impunes” La Bocina 3 de noviembre de 2026