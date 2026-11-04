Inauguran la muestra “Materia – Huellas – Tiempo”, en el Museo Luis Perlotti

El viernes 6 de noviembre a las 17 h se inaugurará la muestra “Materia – Huellas – Tiempo”, que reunirá en la Sala César A. Fioravanti del Museo de Esculturas Luis Perlotti un conjunto significativo de obras de artistas vinculados a distintas ediciones del Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano para celebrar el arte de la escultura. La muestra se presentará en el año de la 70a edición del Salón, en el marco de la Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.

El Museo de Esculturas Luis Perlotti recibirá este corpus de esculturas y relieves. En su recorrido, las obras develarán simbologías y metáforas que remiten a los universos que cada artista plantea. La diversidad de materiales, procedimientos y lenguajes permitirá reconocer diferentes concepciones del espacio, la forma y la materia.

Se presentarán creaciones de artistas de diferentes generaciones y tendencias, que dan cuenta de una coexistencia plural y heterogénea de contenidos, expresiones y resoluciones técnicas en las artes visuales. Materia, huellas y tiempo atraviesan este conjunto y pondrán en diálogo distintas maneras de concebir y abordar la escultura, con la curaduría de Oscar de Bueno y María José Pérez.

Artistas

Arturo Álvarez Lomba, Claudia Aranovich, Mónica Canzio, Salvador Costanzo, Oscar de Bueno, Gerardo Feldstein, César A. Fioravanti, Lydia Galego, Jorge Gamarra, Raúl “Pájaro” Gómez, María Guallar, Gabriela Heras, Juan Pablo Marturano, Rodolfo Nardi, Armando Ramaglia, Enrique Romano, Carlos Scannapieco, Norma Siguelboim, Oscar Stáffora, Leo Vinci, Paulina Webb.

Curadores

Lic. Oscar de Bueno. Escultor. 1er. Premio de Escultura Salón Manuel Belgrano. Participó en numerosas muestras, simposios y bienales. Licenciado en Artes Visuales – cum laude. Docente investigador y titular de la cátedra de Escultura en la UNA.

Lic. María José Pérez. Licenciada en Museología y Gestión del Patrimonio. Curadora institucional. Maestranda en Curaduría de Arte Contemporáneo.

“Materia – Huellas – Tiempo” se exhibirá hasta el domingo 18 de abril de 2027.

MUSEO DE ESCULTURAS LUIS PERLOTTI

Pujol 644, barrio de Caballito

Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado.

Entrada: $10.000: Público general | $2.000: Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo para residentes | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

Visitas guiadas: [email protected]

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