“La falta de mantenimiento de las rutas, aumentó la siniestralidad” La Bocina 4 de noviembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/11/nacion-debe-20-mil-millones-a-pcia-martin-marinucci.mp3 POPURRÍ XL – 04/11/26 Relacionado Vea también... El impuesto a los combustibles no se usa para mantener las rutas Cuando cargás nafta, pagás impuesto para arreglar las rutas (pero no las arreglan) Cómo es el mantenimiento de las bicicletas del sistema Ecobici Firmaron el decreto para transferir el mantenimiento de los espacios verdes a las Comunas Post navigation Previous: LA CALESITA DE DON LUIS. Un rincón mágico en LiniersNext: Violencia contra personas trans en Palermo: “los discursos de odio, generan odio” NOTAS RELACIONADAS Violencia contra personas trans en Palermo: “los discursos de odio, generan odio” La Bocina 4 de noviembre de 2026 Liberan molinetes en la estación San Pedrito de la Línea A, por conflicto gremial La Bocina 4 de noviembre de 2026 Macri: “los ataques en Palermo no van a quedar impunes” La Bocina 3 de noviembre de 2026