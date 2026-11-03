En la misma semana en que la Ciudad de Buenos Aires se prepara para la 35 Marcha del Orgullo, un grupo de varones que participaba de una bicicleteada nocturna atacó a trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo el domingo en la madrugada.

El hecho se difundió y viralizó a partir de los videos que los agresores subieron a las redes sociales. Y desataron el repudio de gran parte de la sociedad.

En la madrugada del domingo, un grupo de ciclistas atacó a mujeres trans que estaban realizando trabajo sexual en los Bosques de Palermo.

Una mujer trans que estuvo presente cuando ocurrió la agresión contó a Presentes lo que vivió esa madrugada. A las chicas “las cercaron. Fue así como un torbellino, un huracán. Las rodearon a todas ellas en la esquina de Ombúes y Bello. No podías entrar a defenderlas porque eran más de 150 ciclistas”, dijo Leticia a Presentes. “Fue como a las tres de la mañana. Pude zafar porque cuando vi que ellos venían con esa intención, que empezaban a insultar, a gritar y tenían cosas en la mano, me metí en el bosque”.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires informaron a esta agencia que hay varias mujeres trans heridas tras la agresión. “Lo que pudimos saber es que por lo menos hay seis compañeras lesionadas. Una bastante grave. No corre peligro de vida, pero tiene muy afectada una de sus orejas», sostuvo María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Estamos trabajándolo y hablando con la fiscal Andrea Verónica Scanga, la fiscal especializada en discriminación, quien ya abrió de oficio una investigación. Mañana le vamos a ir a aportar el testimonio de las compañeras que presenciaron la agresión, los videos y print de pantalla que tenemos”, agregó Rachid.

Qué se sabe de los hechos

Algunos de los agresores tras subir los videos cambiaron la privacidad de sus cuentas mientras que otros difundieron versiones que tendrán que probar en la Justicia. Por ejemplo, “sugerir” que reaccionaron a un ataque, cuando, hasta ahora, no existe un solo video que registre el supuesto ataque. Por el contrario, varios muestran desde distintos ángulos las agresiones a las personas trans.

También dijeron que un grupo se separó del recorrido central de la bicicleteada organizada para la noche de Halloween que recorrió la Ciudad.

Desde la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) presentaron una denuncia penal. “No vamos a tolerar la violencia ni la impunidad. Por eso, presentamos una denuncia penal exigiendo justicia y el esclarecimiento inmediato de los hechos. Frente al odio y los ataques, nuestra respuesta es la organización y la presencia en las calles”, expresaron a través de sus redes y convocaron a marchar el 7/11: “Que el orgullo en las calles sea nuestra resistencia”.

No es la primera vez que las trabajadoras sexuales de esa zona de la Ciudad sufren ataques. Hace más de un año que vienen denunciando en distintas oportunidades situaciones de hostigamiento y persecución por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Los videos se conocieron horas antes del Paro de Trabajadoras Sexuales en el que, entre otros reclamos, plantearon los ataques y agresiones que se agudizaron en los últimos meses. “Estamos frente a una situación de violencia de manera permanente. Todo el tiempo nos llegan videos, mensajes, audios, denunciando violencia por parte de la policía y de los vecinos. En Palermo, en los bosques, los jóvenes van a la zona de trabajo sexual a violentar a las compañeras, filman con los celulares y suben ese contenido a TikTok o a sus redes sociales”, describió Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). Ella misma fue detenida en varias oportunidades.

Por el hecho interviene el Ministerio Público de la Ciudad, a través de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Ángel Palopoli, que dispuso iniciar actuaciones por «averiguación de lesiones». Fuentes vinculadas con la investigación informaron a Presentes que el caso se está investigando para determinar qué pasó. En el proceso se hizo un pedido para acceder al registro de las cámaras de la zona y a testigos.

Artistas y referentes culturales se solidarizaron con las trabajadoras sexuales travestis y trans agredidas, desde sus redes sociales. Entre ellas, María Becerra -que integra el line up en el escenario principal del Orgullo el sábado-, Tini, Lali y Emilia Mernes.

Desde la política, la senadora provincial Mónica Macha (expresidenta de la comisión de mujeres y diversidades de la cámara baja) también se expresó. “Filmaron y difundieron la agresión como un modo de disciplinamiento. Los discursos de odio matan y Milei y Jorge Macri son responsables de sembrar odio,escalar y profundizar la violencia.”

El ataque se produce en un contexto nacional de desfinanciamiento de políticas de inclusión a colectivos travestis y trans, de persecución a trabajadoras sexuales y criminalización de personas LGBTIQ. Entre agosto y octubre fueron asesinadas cuatro trabajadoras sexuales en contexto de trabajo. Según el observatorio Adriana Zambrano de la Casa del Encuentro en lo que va del año se produjeron 9 transfemicidios; mientras en 2025 de acuerdo al informe de la Falgbt hubo 227 crímenes de odio.

También en medio de una campaña del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, de “Ley y Orden”, que persigue a trabajadores de economías informales, y hostiga con grandes operativos a vecines de barrios populares -como denunciaron en la última Marcha del Orgullo Villero y Trans Diverso en la Villa 31 de Retiro.

Mientras Clara Muzzio, vicejefa de gobierno, ataca constantemente a las diversidades sexuales e instala la falsa idea de “ideología de género” para atacar la Educación Sexual Integral. En una ocasión, incluso, habló de que sólo “hay dos sexos, el masculino y el femenino”. A raíz de esto, el diputado Esteban Paulón la intimó a retractarse, con el apoyo de Falgbt. Lejos de hacerlo, ratificó sus dichos.

Si también te indignó: cómo podés ayudar

Si esta noticia despertó tu indignación, podés sumar tu repudio y dejar de compartir el video reproduciendo el ataque. Si tenés registros que puedan ayudar a esclarecer los hechos, acercalos a la Fiscalía.

Los colectivos travestis y trans necesitan de la solidaridad de toda la sociedad. Una manera es apoyando el pedido de reparación integral trans, exigiendo el cumplimiento del cupo laboral travesti trans, y participando de las marchas y actividades.

Agencia Presentes

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