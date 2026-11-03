Quiénes están detrás del templo evangélico que inauguró el presidente Milei La Bocina 3 de noviembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/11/jesus-es-el-rey.mp3 POPURRÍ XL – 03/11/26 Relacionado Vea también... Radio La Colifata se pregunta: ¿quiénes están locos? DÍA DEL BARRENDERO. La trágica historia detrás del homenaje Detrás del derrumbe de Floresta, se esconde la crisis de vivienda DÍA DEL BARRENDERO. La trágica historia detrás del homenaje Post navigation Previous: Policías de la Ciudad “decomisan” churrosNext: La escuela de Flores que fue invadida por ratas, vuelve a clases el miércoles NOTAS RELACIONADAS Liberan molinetes en la estación San Pedrito de la Línea A, por conflicto gremial La Bocina 4 de noviembre de 2026 Macri: “los ataques en Palermo no van a quedar impunes” La Bocina 3 de noviembre de 2026 Brutal ataque a personas trans, en los bosques de Palermo La Bocina 3 de noviembre de 2026