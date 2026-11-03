La Legislatura declaró la emergencia hídrica y climática, por El Niño

La Legislatura declaró la emergencia hídrica y climática, ante el fenómeno climático de El Niño.

Es por los próximos seis meses, para reforzar la prevención y responder ante tormentas severas, sudestadas y lluvias extraordinarias en la Ciudad.

La nueva norma facilita readecuaciones presupuestarias para obras, mantenimiento y prevención, con el objetivo de mejorar el mantenimiento de sumideros, estaciones de bombeo y desegües, con control legislativo.

También establece un régimen especial de subsidios no reintegrables, para vecinos damnificados con daños en sus viviendas o vehículos.

E incorpora líneas de crédito con tasas preferenciales a través del Banco Ciudad para comercios, consorcios y afectados.

La ley fue aprobada con 53 votos a favor y 2 abstenciones, provenientes de la izquierda.