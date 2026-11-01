Cronograma de actividades del Papa León XIV en Buenos Aires

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El Papa León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre. Este es el cronograma de sus actividades, durante su estadía en la Ciudad.
Domingo 8 de noviembre
- 16.30 hs. Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery y acogida oficial.
- 17 hs. Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.
- 17.20 hs. Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
- 17.50 hs. Visita al presidente de la República, en la Casa Rosada.
- 18.30 hs. Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.
Lunes 9 de noviembre
- 9.15 hs. Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.
- 11.30 hs. Santa Misa en el Monumento de los Españoles.
- 16.10 hs. Encuentro con el mundo del trabajo, en la Universidad Católica Argentina.
- 17.30 hs. Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas, en el Palacio San Martín.
- 18.45 hs. Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
- 19.45 hs. Cena con los obispos, en el Arzobispado de Buenos Aires.
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