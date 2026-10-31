Los guantes del Dibu, y las camisetas de Cuti y Julián, en una subasta a beneficio del Hospital de Clínicas

Emiliano ‘Dibu‘ Martínez donó sus guantes y Cristian ‘Cuti‘ Romero junto a Julián Álvarez aportaron camisetas firmadas para la subasta solidaria de la UBA a beneficio del Hospital de Clínicas José de San Martín, que se hará el 12 de noviembre a las 20 en la Facultad de Derecho.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez donó sus guantes y Cristian ‘Cuti’ Romero junto a Julián Álvarez aportaron camisetas firmadas para la subasta solidaria de la UBA a beneficio del Hospital de Clínicas José de San Martín, que se hará el 12 de noviembre a las 20 en la Facultad de Derecho. https://t.co/AE3TNCAAm1 — Corta (@somoscorta) October 29, 2026

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