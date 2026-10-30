Congreso, Encuentro y Jornadas de Historia

Entre el 22 y el 24 de octubre de 2026 se realizó el HIV Congreso de Historia de Avellaneda, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, VII° Encuentro de Historia de Barracas al Norte y al Sud y IVª Jornada de Socialización de Trabajos de Estudiantes de Historia. Un evento cultural de gran importancia que se realiza cada dos años.

Como en anteriores ediciones, fue declarado de Interés Legislativo de la Ciudad de Avellaneda por el Honorable Concejo Deliberante, y sesionó bajo el lema “Año 2026. Por la Soberanía Nacional”; a 220 años de las Invasiones Británicas al Río de la Plata (1806); a 210 años de la Declaración de la Independencia (1816; a 50 años del golpe cívico militar en Argentina (1976). El inicio tuvo lugar en la Sociedad Luz de Barracas, con la disertación “A 50 años del golpe de Estado. No olvidamos”, a cargo de Enrique Arrosagaray y Pablo Llonto.

Las presentaciones de libros y las sesiones de trabajo se desarrollaron en el Centro Municipal de Arte CMA de Avellaneda. En esta oportunidad pasaron más de 200 personas que pudieron escuchar y debatir con los expositores de las diferentes mesas, sobre Historia Local e Historia Reciente. También tomaron parte del evento estudiantes secundarios que dieron a conocer sus trabajos de inicio en la investigación histórica.

Estos encuentros son organizados por la Inter Juntas de Barracas al Norte y al Sud, y cuentan con el apoyo de la Sociedad Luz del barrio porteño de Barracas, y la Municipalidad de Avellaneda. Los organizadores ya han comenzado la difusión entre investigadores, estudiantes y vecinos en vistas a la próxima convocatoria 2028.

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