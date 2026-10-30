Denuncian “negocios” detrás de la privatización de espacios públicos de la Ciudad
La Ing. María Eva Koutsovitis denunció el negocio detrás de la privatización de cuatro plazas de la Ciudad de Buenos Aires para construir estacionamientos subterráneos y polos gastronómicos.
Según explicó Eva, el consorcio Estacionamientos Disuasorios recibiría:
Tierras públicas para desarrollar el emprendimiento.
40 millones de dólares de financiamiento del Banco Ciudad.
La explotación comercial de más de 1.300 cocheras y locales gastronómicos.
Mientras el empresario obtiene el negocio, las y los porteños soportan las consecuencias de perder espacios verdes y suelo absorbente.
“No necesitamos más polos gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí necesitamos son más y mejores plazas. Las plazas son de todos. El negocio es para unos pocos”, afirmó Koutsovitis.