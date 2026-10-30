Reunión de vecinos por la permanencia de la línea 7 La Bocina 30 de octubre de 2026 Relacionado Vea también... Reunión de vecinos en Villa del Parque ELECTROCUTADOS EN PLAZA MONTE CASTRO. Explicación oficial y nueva reunión de vecinos El Consejo Consultivo 10 convoca los vecinos a nueva asamblea; reunión con la Junta Comunal All Boys venció 2 a 0 a Guaraní, y se aseguró la permanencia en la B Nacional Post navigation Previous: Denuncian “negocios” detrás de la privatización de espacios públicos de la Ciudad NOTAS RELACIONADAS Robaba con una réplica de ametralladora: detenido en Parque Avellaneda La Bocina 17 de octubre de 2026 Más Servicios en Tu Barrio en Caballito, Villa Ortúzar, Colegiales y Parque Avellaneda La Bocina 28 de septiembre de 2026 Limitan circulación del tránsito alrededor de la cancha de Vélez, por recitales La Bocina 24 de septiembre de 2026