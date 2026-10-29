La Legislatura aprobó una ley para regular a las agencias de cobro extrajudicial

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto para regular las agencias de cobro extrajudicial ante la problemática de deudas imposibles de pagar, con el objetivo de colocar un freno a los abusos llevados adelante por estas entidades.

La iniciativa, presentada por el partido Fuerza Por Buenos Aires encabezado por Leandro Santoro, fue aprobada de manera unánime, según le precisó a la Agencia Noticias Argentinas el director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, Rodrigo Cilenti.

La Libertad Avanza “votó en general a favor, y en particular, la incorporación de habilitaciones, de abogados que pongan en juego su matrícula y de pautas para refinanciar las deudas fueron los tres artículos en los que votó en contra“.

PUNTOS CENTRALES DE LA NORMATIVA

Estas son las cuestiones principales que aborda la normativa.

–Las agencias de cobranza van a tener que tener una habilitación: para operar en CABA, las agencias de cobranza deberán estar habilitadas por la Ciudad. Los bancos y financieras no podrán venderle carteras de deuda a agencias no autorizadas. Si trabajan mal se les impedirá trabajar.

–Cada agencia o departamento de cobranza (bancos o comercios) deberá tener un abogado matriculado a cargo. Si cometen abusos o amenazan, se los denuncia directamente en el Colegio de la Abogacía y arriesgan su matrícula.

– No podrán contactar al deudor/a más de una vez por día y máximo dos veces por semana. Si ya atendió, no pueden volver a llamarlo en todo el día.

– Si se contactan mediante un contestador automático o un bot, están obligados a avisárselo de entrada a la persona y a darle siempre la opción de hablar con un ser humano.

– Queda terminantemente prohibido amenazar con ir preso, inventar embargos sin orden judicial o asustar con quitar jubilaciones o planes sociales.

– El acoso a jubilados, pensionados o personas con discapacidad será castigado con multas mucho más severas.

Relacionado