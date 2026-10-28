Se fugó el que iba a ser el líder de la oposición en Brasil La Bocina 28 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/fuga-de-bolsonaro-marinho.mp3 POPURRÍ XL – 28/11/26 Relacionado Vea también... “¿Qué está haciendo el gobierno, para recomponer las relaciones con Brasil?” Descubren “in fraganti” a una banda que iba a robar en escuelas Suspendieron el evento “Estrellas en tu barrio”, que iba a realizarse en Villa Real Buscan a Nora Giménez, una chica que desapareció cuando iba a un colegio de Flores Post navigation Previous: Para Halloween, una de terror: “Pinocho sin cuerdas”, en el Devoto ShoppingNext: Propuesta para mejorar las condiciones en el Playón de Chacarita NOTAS RELACIONADAS El “zapatazo solidario” exhibió la crisis de la industria y el comercio, en la Plaza de Mayo La Bocina 27 de octubre de 2026 Los lazos de Milei con el juez y el fiscal que lo sobreseyeron por $LIBRA La Bocina 27 de octubre de 2026 Inundados: “acá tendría que estar Milei, y el Ejército Argentino” La Bocina 27 de octubre de 2026