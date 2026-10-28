28 de octubre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

protesta-zapatazo

El “zapatazo solidario” exhibió la crisis de la industria y el comercio, en la Plaza de Mayo

La Bocina 27 de octubre de 2026
milei-cripto-tapa-web

Los lazos de Milei con el juez y el fiscal que lo sobreseyeron por $LIBRA

La Bocina 27 de octubre de 2026
vilelas

Inundados: “acá tendría que estar Milei, y el Ejército Argentino”

La Bocina 27 de octubre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Screenshot

Proyectan “Susana Rinaldi, Libre” en varias salas

La Bocina 28 de octubre de 2026
barrio playon

Propuesta para mejorar las condiciones en el Playón de Chacarita

La Bocina 28 de octubre de 2026
milei flavio

Se fugó el que iba a ser el líder de la oposición en Brasil

La Bocina 28 de octubre de 2026
pinocho sin cuerdas

Para Halloween, una de terror: “Pinocho sin cuerdas”, en el Devoto Shopping

La Bocina 28 de octubre de 2026