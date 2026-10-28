Para Halloween, una de terror: “Pinocho sin cuerdas”, en el Devoto Shopping
En la semana de Halloween, Terrorífico Films estrena el jueves 29 de octubre, Pinocho sin cuerdas; una reinvención brutal del clásico de Carlo Collodi que apuesta por la animatrónica y los efectos prácticos. Con Robert Englund, la legendaria figura detrás de Freddy Krueger, como la voz del Grillo, y Richard Brake como Geppetto.
SALAS
Cinema Devoto Shopping
Monumental Lavalle
Hoyts (Abasto, Alto Noa, Moreno, Morón, Quilmes, Rosario, Temperley, Unicenter, Patio Olmos)
Cinemark (La Ribera, Malvinas, Palmares, Puerto Madero, Salta, San Justo, Soleil, Tortuguitas
Avellaneda, Parque Brown)
Cinépolis (Avellaneda, Luján, Mendoza, Merlo, Pilar, Rosario)
Showcase (Norte, Haedo, Quilmes, Córdoba, Villa Allende, Rosario)
Multiplex Palmas de Pilar, Canning Multiplex
Atlas (Catán, Flores, Liniers, Tucumán)
Cinemacenter
(Bahía Blanca, Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Avalos, Corrientes, Alto del Solar, Varela)
Cines Aldrey, Ambassador (Mar del Plata)
Cines Dino (Alto Verde), Cines Dino (Ruta 20)
Cine Nuevo Monumental, Cine Rex (Córdoba), Vision, Cine Avenida (Formosa), Cines del Litoral (Goya), Cine Sarmiento, Cines de la Costa (Shopping Centenario), Cines del Solar, Lúmina Cines,
Cinerama, Cine Teatro Italia (Formosa), Cine Teatro Alfa
Las Tipas (Rosario), Las Tipas (Córdoba)
Cinema San Martin, Cine Rex (Santiago)