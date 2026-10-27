Charla sobre “Big Bang: reconstruyendo el universo”, en el Planetario

El viernes 30 de octubre, de 19 a 21 h, el Planetario Galileo Galilei llevará a cabo el tercer y último encuentro del ciclo organizado en conjunto con el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE). La charla, titulada Big Bang: reconstruyendo el universo, estará a cargo de la Dra. María Emilia De Rossi y el Dr. Gabriel Bengochea, investigadores del CONICET. La entrada será libre y sin costo, por orden de llegada, hasta completar el cupo de 250 personas.

El encuentro propondrá un viaje en el tiempo desde el presente hasta los primeros instantes del universo, con un recorrido por la Vía Láctea y el universo extragaláctico. Se abordarán las colisiones y fusiones de galaxias, procesos que toman miles de millones de años, y se mostrará cómo las supercomputadoras de última generación permiten simular la evolución del entramado cósmico a lo largo del tiempo. Finalmente, se explicará cómo se construyó el modelo del Big Bang a partir de la relatividad general de Einstein y cómo fue posible reconstruir la historia del universo.

Sobre los disertantes

María Emilia De Rossi es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigadora independiente del CONICET y docente de la UBA. Realizó estadías en el Max Planck Institute for Astrophysics (Alemania) y en el Institute for Computational Cosmology (Reino Unido). Dirige el grupo de investigación Galaxies Models Group, “Simulaciones y Modelos de Galaxias Observadas y sus Medios Ambientes”, y participa en proyectos nacionales e internacionales sobre la formación y evolución de galaxias, desde el universo temprano hasta el presente. Trabaja principalmente con simulaciones y modelos teóricos, y la comparación con observaciones del universo real es central en su investigación.

Gabriel R. Bengochea es licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la UBA e investigador del CONICET en el Grupo de Teorías Cuánticas Relativistas y Gravitación del IAFE. Realizó estadías en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es Fellow del John Bell Institute for Foundations of Physics. Trabaja en cosmología, con modelos teóricos para el universo temprano y la energía oscura, atento a los desafíos observacionales recientes. Se dedica a la divulgación científica desde hace más de 30 años, preside el grupo de aficionados a la astronomía CAIFA y coordina por parte del IAFE este ciclo de charlas en el Planetario BA.

La actividad será grabada y luego estará disponible en el canal de YouTube del Planetario. Para más información sobre la programación, se puede visitar la web oficial del Planetario y su cuenta de Instagram @planetarioba.

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