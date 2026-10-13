Científico argentino de la NASA, brinda charla en el Planetario

El próximo domingo 18 de octubre, de 18 a 20 h, se realizará un nuevo Encuentro de Ciencia en el Planetario Galileo Galilei a cargo de Lucas Paganini. El científico e ingeniero argentino, con más de 15 años de trayectoria en la NASA, presentará la charla “El telescopio espacial Roman: una nueva ventana al universo”. La entrada será libre y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad de 250 personas.

Paganini se desempeña como ejecutivo del programa del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, lanzado con éxito el 30 de agosto de 2026. Durante el encuentro abordará los objetivos de esta misión de la NASA, que permitirá investigar la materia y la energía oscuras y avanzar en la búsqueda de exoplanetas.

El ciclo Encuentros de Ciencia del Planetario Galileo Galilei busca acercar al público diferentes temas de investigación sobre el universo de la mano de especialistas.

La actividad será grabada y luego estará disponible en el canal de YouTube del Planetario. Para más información sobre la programación, se puede visitar la web oficial o el Instagram @planetarioba.

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