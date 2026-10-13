All Boys repudia la represión policial antes del partido con Godoy Cruz

Socios, socias, hinchas y familias enteras —entre ellos niños, niñas y personas mayores— que se acercaban pacíficamente a alentar al equipo. Como consecuencia de este accionar, numerosos simpatizantes resultaron heridos y otros fueron detenidos.

Ningún operativo de seguridad puede justificar la. La familia blanca y negra no merece ser tratada como enemiga en su propio barrio, frente a su propia casa.

En virtud de lo ocurrido, el Club:

1. Solicitará formalmente a las autoridades del Ministerio de Seguridad competente un informe detallado sobre el operativo, sus responsables y las órdenes impartidas.

2. Se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

3. Elevará una nota a la AFA dejando constancia de lo sucedido.