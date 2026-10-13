All Boys repudia la represión policial antes del partido con Godoy Cruz
El Club Atlético All Boys expresa su más enérgico repudio a la represión policial desplegada en la tarde de ayer, en las inmediaciones del Estadio Islas Malvinas, en la previa del encuentro frente a Godoy Cruz por el campeonato de la Primera Nacional.
Socios, socias, hinchas y familias enteras —entre ellos niños, niñas y personas mayores— que se acercaban pacíficamente a alentar al equipo fueron reprimidos de manera desproporcionada e injustificada. Como consecuencia de este accionar, numerosos simpatizantes resultaron heridos y otros fueron detenidos.
Ningún operativo de seguridad puede justificar la agresión indiscriminada contra quienes concurren al estadio en ejercicio legítimo de su derecho. La familia blanca y negra no merece ser tratada como enemiga en su propio barrio, frente a su propia casa.
En virtud de lo ocurrido, el Club:
1. Solicitará formalmente a las autoridades del Ministerio de Seguridad competente un informe detallado sobre el operativo, sus responsables y las órdenes impartidas.
2. Se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
3. Elevará una nota a la AFA dejando constancia de lo sucedido.
Desde el Club Atlético All Boys reiteramos nuestro categórico repudio responsabilizando a la Policia de la Ciudad y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el accionar policial sufrido por nuestros socios, hinchas y familias. La violencia institucional no tiene lugar en el fútbol ni en ningún ámbito de la vida democrática, y no aceptaremos que quienes deben cuidar a los asistentes sean quienes los agredan. Exigimos que los hechos se investiguen a fondo y que los responsables respondan por lo actuado.
Comisión Directiva del Club Atlético All Boys