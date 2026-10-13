Vecinos al rescate de las Tipas históricas de Versalles

Vecinos del barrio de Versalles se movilizaron para protegar a los árboles históricos, que datan de la época en que circulaba el Trencito. El Gobierno de la Ciudad decidió retirarlos.

En estos días nos enteramos que se iban a mutilar las ultimas dos Tipas de lo que alguna vez fue la Estación Versalles. La convocatoria era abierta a vecinos y vecinas, y para realizar un abrazo solidario en defensa del Patrimonio del Barrio. Fue el sábado 19 de Septiembre a las 12 del mediodía: “van a ser extraídas sin mayores justificaciones. Acercate a Participar”, así decía la invitación.

No fue muy amplia la concurrencia, cada vecino daba su opinión. Se recordó que hacía un tiempo se habían quitado dos Tipas, que es el único Patrimonio que queda de la Estación. Se propuso que se podían aprovechar los troncos para que los escultores tallen algo de su inspiración y puedan quedar como un símbolo, como un recuerdo de su centenaria existencia.

Recurrí a la Revista Mi Barrio de enero de 2021, para informarme de lo ocurrido en esa oportunidad. La nota de Alberto Serres estaba titulada:

“ASESINATO Y DESERTIZACIÓN ARBÓREA EN VERSALLES”

Las fotos que ilustraban la nota, mostraban a las Tipas Sangrando.

Seguía informando que hubo unas supuestas “Tomografías” realizadas que daban que en la parte inferior del tronco estaban enfermas y debían sacrificarse…que el 50% mostraba “agotamiento o madera podrida en lo que se llama cuello del árbol” supuestamente estaba agotado. Era posible que el árbol, más arriba, estuviera sano, pero la decisión fue determinante: Hay que sacarlas.

En esa oportunidad se plantaron nuevas Tipas para reponerlas, pero no fueron cuidadas: les falta un soporte y también prevenir que no sé contagien.

Lamenté mucho, en su momento, las dos tipas faltantes, que es lo único que queda de la Estación, donde tantos vecinos aprovechaban su sombra.

Ese era un buen momento para que Arbolado Urbano controlara la salud de las otras dos, porque las enfermedades contagian a las plantas vecinas y al suelo. Se podrían haber dado cuenta del peligro que corrían las otras dos y vigilarlas.

Ahora, dos nuevas tomografías detectaron las fallas de las plantas. Llegaron cuando ya no había nada que hacer. Era necesario que las trataran antes, para salvarlas. Es lamentable…

El resultado sanitario de las Tomografías indica la extracción de la Tipuana Tipú (tal el nombre botánico de los árboles) porque se pone en riesgo la integridad física de los que transiten por el lugar.

Se les propuso a las autoridades competentes un estudio del suelo, para garantizar el buen crecimiento de cualquier otro ejemplar a plantar, y poner tutores a las ya plantadas.

Gracias a la movilización de los vecinos se logró una reunión con el Jefe Comunal, sr. Juan Manuel Oro.

LAS TIPAS

Es un árbol nativo de las yungas bolivianas, del norte argentino como Tucumán, Jujuy, Salta, que trajo para el arbolado porteño el conocido paisajista Carlos Thays. Pueden llegar a tener una altura de 30 o más metros de altura, y su tronco oscuro puede tener un metro de diámetro. El florecimiento de las Tipas se produce finales de noviembre y principios de diciembre, esto ocurre después del jacarandá.

Las Tipas tienen la particularidad que producen un goteo por el excremento de la chicharrita de la espuma o (Cephisus o siccifolius) que en estado de ninfa, se alimenta de la savia del árbol. La succiona de los brotes, y al mismo tiempo va excrementando un líquido, cuando esa sustancia se acumula en la hoja, cae en forma de gotas, líquido que dicen los expertos, no es tóxico ni dañino. Es molesto por que cae azucarado, mancha y ensucia, también a los coches, pero no daña al árbol. A este proceso se le dice “lágrimas falsas”, otros dicen “lloran las Tipas”.

Actualmente según los censos, hay más de 10.000 ejemplares de Tipas en calles y veredas.

Reflexión: Las Tipas no van a llorar más en la Estación, qué triste. Ahora lloraremos los vecinos, porque que no vamos a tener más su sombra, y estarán ausentes cuando la busquemos con nuestra mirada … Ellas, en su muda historia, contaban con los registros de todo lo que había pasado y pasa en la Estación y en el Barrio de Versailles. Cuánto habrán sufrido cuando el Trencito no las visitó más (4 de Octubre de 1952) y cuando tiraron abajo la Estación (4 de Julio de 1964).

A principios de octubre, personal de Arbolado Urbano está cortando las Tipas. Lloremos junto con ellas. Estamos de duelo…

Susana Boragno

FOTOS: SUSANA BORAGNO

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