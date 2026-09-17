Vecinos de Versalles marchan para defender árboles históricos, que rodean la pérgola

Presentan un libro sobre árboles históricos de Buenos Aires, en Agronomía

“Caminata Patrimonial” para defender los lugares históricos de Buenos Aires

El gobierno central insiste en "pasar por encima" de la Comuna 10: convoca a los vecinos por la pérgola de Versailles

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