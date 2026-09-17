Vecinos de Versalles marchan para defender árboles históricos, que rodean la pérgola La Bocina 17 de septiembre de 2026 Relacionado Vea también... Presentan un libro sobre árboles históricos de Buenos Aires, en Agronomía “Caminata Patrimonial” para defender los lugares históricos de Buenos Aires El gobierno central insiste en "pasar por encima" de la Comuna 10: convoca a los vecinos por la pérgola de Versailles El gobierno central insiste en “pasar por encima” de la Comuna 10: convoca a los vecinos por la pérgola de Versailles Post navigation Previous: La Bocina N° 457 – Septiembre 2026Next: La desocupación ya roza el 8%, y marca la profundización de la crisis NOTAS RELACIONADAS Reunión sobre Seguridad en la Comuna 10 La Bocina 15 de septiembre de 2026 El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, en la Comuna 10 La Bocina 14 de septiembre de 2026 Nuevo Centro de Jubilados en Villa Luro; convocan a los talleres La Bocina 9 de septiembre de 2026