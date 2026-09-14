El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, en la Comuna 10

Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, visitará la Comuna 10 para charlar con los vecinos.

“Quiero saber qué temas te preocupan, qué ideas tenés y cómo podemos mejorar juntos tu comuna y la Ciudad, especialmente los temas sociales: la inclusión de quienes más lo necesitan y el acompañamiento integral de las personas en situación de calle“, dice el ministro en la invitación.

El encuentro será el Miércoles 16 de Septiembre a las 17.15. El lugar será informado por el Gobierno de la Ciudad, a quienes completen el formulario de inscripción.

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