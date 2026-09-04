Censura en All Boys: obligaron a quitar una bandera con el escudo peronista

La secretaria general del Partido Justicialista de la Comuna 10, Cynthia Salama, repudió la orden policial de quitar una bandera que tenía el escudo de su partido.

“Repudiamos el acto de censura llevado a cabo por fuerzas policiales en la cancha de Club Atlético All Boys

Como autoridades partidarias que luchamos por una vida plena en Democracia, haremos los pedidos de informes correspondientes. Como siempre nos ponemos a disposición de cada compañero y compañera.

La identidad y la Democracia No se Censuran”, publicó Salama en sus redes sociales.

El Partido Justicialista emitió un comunicado en la misma línea:

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