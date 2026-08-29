Reapareció el “pez de lluvia” en el biocorredor del ex Olimpo; lo descubrió una alumna

El hallazgo de un pequeño pez killi en un humedal urbano impulsó un proyecto de recuperación de una especie que llevaba más de siete décadas sin ser localizada en la Ciudad de Buenos Aires. El descubrimiento, a cargo de una alumna de primer año de la Escuela Técnica n°8 de la Comuna 10, impulsó el trabajo conjunto de la comunidad educativa, el Vivero de la Ciudad y especialistas para reintroducir ejemplares de esta variedad en los humedales porteños. En mayo de 2025, durante una salida didáctica de clasificación de peces en el biocorredor del ex Olimpo, la estudiante encontró una hembra de la especie que no pudo ser identificada por el grupo. Ante la duda, los docentes consultaron con expertos, quienes determinaron que se trataba de la especie Austrolebias bellottii, conocida popularmente como pez de lluvia o Killi. A partir del descubrimiento, se impulsó un proyecto de recuperación ecológica. Se trasladó al ejemplar al Vivero de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, y allí se habilitó un espacio para su cría dentro de los humedales con los que cuenta este espacio. Los peces reproducidos en esta instancia serán reintroducidos en otros humedales de la Ciudad, en primera instancia en Villa Lugano. Los killi son peces estacionales cuyos huevos pueden permanecer en pequeñas depresiones del terreno que se encuentran completamente secas durante parte del año. Es ahí, en el barro, donde se conservan en estado de latencia. Cuando las lluvias llenan nuevamente esos charcos, los huevos eclosionan y se da comienzo al ciclo de vida. Por ese motivo se los conoce como “peces de lluvia”.