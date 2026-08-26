Asamblea Ordinaria del Consejo Consultivo Comunal 10 La Bocina 26 de agosto de 2026 Relacionado Vea también... Nueva Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10 Convocatoria a asamblea vecinal del Consejo Consultivo Comunal 10 Nueva Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10 Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10 Post navigation Previous: Piden cárcel para Galperín, por los interesees usurarios de Mercado PagoNext: MARTÍN KARADAGIAN. Nuestro titán inolvidable NOTAS RELACIONADAS Reunión vecinal sobre seguridad, en la Comuna 10 La Bocina 15 de agosto de 2026 Avanza la obra del Paso Bajo Nivel Irigoyen, en Villa Luro La Bocina 15 de agosto de 2026 Robaban autos cambiándoles la computadora; detenidos en Versalles La Bocina 13 de agosto de 2026