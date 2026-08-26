Piden cárcel para Galperín, por los interesees usurarios de Mercado Pago La Bocina 26 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/tomas-mendez-carcel-para-galperin.mp3 POPURRÍ XL – 26/08/26 Relacionado Vea también... Endeudados denuncian a Mercado Pago, por confiscar pagos de AUH Mercado Pago cobra casi 800% de interés, por atraso en los pagos Se cuadruplicó la morosidad en el pago de créditos de Mercado Libre Se cayó Mercado Pago, y la empresa no explica los motivos Post navigation Previous: Cerimedo estuvo al menos 10 veces en Casa Rosada, y su esposa dirigió la ANDISNext: Asamblea Ordinaria del Consejo Consultivo Comunal 10 NOTAS RELACIONADAS Cerimedo estuvo al menos 10 veces en Casa Rosada, y su esposa dirigió la ANDIS La Bocina 26 de agosto de 2026 Sigue cayendo la venta de naftas; se carga menos que en 2023 La Bocina 25 de agosto de 2026 La crisis era obvia: sinceraron los precios, pero congelaron los salarios La Bocina 25 de agosto de 2026