27 de agosto de 2026

NOTAS RELACIONADAS

basil cerimedo

Cerimedo estuvo al menos 10 veces en Casa Rosada, y su esposa dirigió la ANDIS

La Bocina 26 de agosto de 2026
02-nafta

Sigue cayendo la venta de naftas; se carga menos que en 2023

La Bocina 25 de agosto de 2026
08-salario

La crisis era obvia: sinceraron los precios, pero congelaron los salarios

La Bocina 25 de agosto de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

24-cartoneros

Facultad de Agronomía, preocupada por la privatización del reciclado en la Ciudad

La Bocina 27 de agosto de 2026
macba recital

El MACBA celebra su aniversario 14°, con un concierto

La Bocina 27 de agosto de 2026
27-karadagian

MARTÍN KARADAGIAN. Nuestro titán inolvidable

La Bocina 27 de agosto de 2026
ccc

Asamblea Ordinaria del Consejo Consultivo Comunal 10

La Bocina 26 de agosto de 2026