Endeudados denuncian a Mercado Pago, por confiscar pagos de AUH La Bocina 19 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/endeudados-libres-del-sur.mp3 POPURRÍ XL – 19/08/26 Relacionado Vea también... Mercado Pago cobra casi 800% de interés, por atraso en los pagos Se cuadruplicó la morosidad en el pago de créditos de Mercado Libre Se cayó Mercado Pago, y la empresa no explica los motivos AFIP: con menos empleados, y mal pagos, no se puede controlar el pago de impuestos Post navigation Previous: Banda de “mecheras” robaba en avenida Avellaneda; detenidasNext: Gonzalo Bonadeo: “le sacaron los recursos a los deportistas” NOTAS RELACIONADAS Gonzalo Bonadeo: “le sacaron los recursos a los deportistas” La Bocina 19 de agosto de 2026 Santilli ve que la economía crece (desde un avión) La Bocina 18 de agosto de 2026 El dramático testimonio del dueño de una fábrica que anuncia su cierre La Bocina 18 de agosto de 2026