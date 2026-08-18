El dramático testimonio del dueño de una fábrica que anuncia su cierre La Bocina 18 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/santiago-phelan-cierre-de-fabrica.mp3 POPURRÍ XL – 18/08/26 Relacionado Vea también... Dramático testimonio de Valentina Bassi, en la marcha a la ANDIS Mientras Milei habla de “récord de puestos de trabajo”, el Indec anuncia suba del desempleo "El club está en una quiebra no declarada": dramático llamado a Asamblea para salvar a All Boys Revelan lazos entre Gabriela Michetti y una Defensora Adjunta del Pueblo, con el dueño de prostíbulos Post navigation Previous: Ofrecen 600 puestos de trabajo en Caballito: cómo inscribirseNext: Santilli ve que la economía crece (desde un avión) NOTAS RELACIONADAS Santilli ve que la economía crece (desde un avión) La Bocina 18 de agosto de 2026 Ofrecen 600 puestos de trabajo en Caballito: cómo inscribirse La Bocina 18 de agosto de 2026 “Las autoridades del Ministerio de Salud están complicadas en la causa fentanilo” La Bocina 17 de agosto de 2026