“Las autoridades del Ministerio de Salud están complicadas en la causa fentanilo” La Bocina 17 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/sebastian-russo-abogado-victimas-fentanilo.mp3 POPURRÍ XL – 17/08/26 Relacionado Vea también... Adorni no para de meter la pata: intentó hablar con el fiscal de su causa Causa ANDIS: ya renunciaron 11 funcionarios, y hay 68 implicados en los cuadernos de Calvete “Los funcionarios responsables del fentanilo contaminado deben dar la cara” Padres y maestros marchan al Ministerio de Educación porteño, para reclamar las vacantes que faltan Post navigation Previous: Leandro Santoro y la ley de desendeudamiento familiar y personal NOTAS RELACIONADAS Leandro Santoro y la ley de desendeudamiento familiar y personal La Bocina 17 de agosto de 2026 Día de la Niñez: comercios vendieron 2,5% menos que el año anterior La Bocina 16 de agosto de 2026 ¿Como pedo de buzo…? Récord de cheques rechazados La Bocina 16 de agosto de 2026