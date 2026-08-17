“Las autoridades del Ministerio de Salud están complicadas en la causa fentanilo”

Adorni no para de meter la pata: intentó hablar con el fiscal de su causa

Causa ANDIS: ya renunciaron 11 funcionarios, y hay 68 implicados en los cuadernos de Calvete

“Los funcionarios responsables del fentanilo contaminado deben dar la cara”

Padres y maestros marchan al Ministerio de Educación porteño, para reclamar las vacantes que faltan