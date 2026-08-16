¿Como pedo de buzo…? Récord de cheques rechazados

Aumentaron 6,6% los cheques rechazados y son una clara señal de la falta de recuperación del crédito. El dato corresponde a julio; junto con la mora, sigue en niveles récord, según una empresa argentina especializada en información crediticia.

La economía real en Argentina sigue adelante con dificultades diversas que mantienen bajo presión a la cadena de pagos. Esto se da mientras hay variables del mundo financiero que empiezan a mostrar signos de estabilización.

Según un informe de Fidelitas, empresa argentina que se especializa en la información crediticia, en el marco de un monitoreo de contrapartes y análisis de riesgo, durante el mes de junio de 2026 saumentó la cantidad de cheques rechazados en un 6,6%, respecto del mes anterior.

A su vez, indica que se estabilizaron en torno a las 80.000 unidades mensuales, un volumen que refleja la persistencia de los problemas de liquidez que afectan de manera especial a las pequeñas y medianas empresas.

Y, según supo la Agencia Noticias Argentinas, paralelamente la mora de las empresas sigue en niveles altos y el crédito no recupera el dinamismo necesario para acompañar la actividad productiva.

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