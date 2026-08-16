Cuáles son los bancos que adhieren al programa de desendeudamiento

Nueve bancos se sumaron al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, impuesto por la ley 6.959.

Los Bancos Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al esquema dispuesto por la nueva norma. La incorporación de las entidades amplía considerablemente el alcance de una herramienta que hasta ahora dependía de conseguir que los bancos aceptaran las condiciones fijadas por la Ciudad.

El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una herramienta para intentar llevar alivio a miles de familias porteñas, pretende desarmar la bola de nieve generada por la desregulación de las tasas de interés, decisión tomada por el gobierno de Milei en marzo de 2024.

La ayuda tendrá un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA). Habrá un período de 60 días para que los interesados puedan acceder a este beneficio, que comenzó a regir el 3 de agosto.

Según estadísticas del Centro de Estudios para la Ciudad, el 12% de los habitantes de Buenos Aires tiene algún tipo de morosidad financiera.

En la Ciudad de Buenos Aires, existen 255.805 deudores únicos en mora que, entre todos, suman un monto de $ 1.600 millones. El barrio porteño de La Boca acapara el 21% de esa deuda en mora y Villa Soldati y Constitución, se ubican en el segundo y tercer lugar respectivamente, con el 20%.

Pero la mayor tasa de mora corresponde a un rubro que el Programa de Desenudamiento Familiar y Personal no cubre: los proveedores no financieros de crédito (como Frávega y Centrogar), con 48%. Les siguen las tarjetas no bancarias (Carrefour, Coto y Cencosud, por ejemplo), con 33%; los neobancos, con 23%; los bancos privados, con 19%; y los bancos públicos, con 10%. Las compañías financieras (como Volkswagen, Renault y Rombo) presentan la tasa más baja, con 5%.

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