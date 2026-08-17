Renovación de la calle Lillo, en Parque Centenario

La Ciudad avanza con la puesta en valor de la calle Lillo, ubicada dentro del emblemático Parque Centenario del barrio de Caballito, en la Comuna 6. El objetivo de esta renovación busca transformar este sector en un espacio más accesible, seguro y atractivo para vecinos, vecinas y visitantes.

La obra responde a una demanda de la comunidad y de quienes utilizan diariamente el parque, así como de las personas que concurren a las propuestas culturales del Anfiteatro y la Feria de Libros, la Estación Saludable, el patio de juegos y el Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Actualmente, el sector presenta dificultades de accesibilidad y circulación peatonal, con cruces poco seguros, senderos deteriorados y escasa señalización. Además, el acceso al Anfiteatro carece de una lectura clara, mientras que el desgaste del equipamiento urbano y de la vegetación afecta la calidad del espacio público.

Para revertir esta situación, la intervención contempla una puesta en valor integral que mejorará los recorridos peatonales y potenciará los usos recreativos, culturales y ambientales del lugar.

Entre los trabajos previstos se encuentran la renovación de canteros con vegetación nativa, nuevos espacios de descanso con mobiliario urbano, equipamiento lúdico, un sector deportivo para personas adultas y la incorporación de refugios para insectos. También se sumarán cestos, bicicleteros, bebederos y nueva cartelería para facilitar la orientación dentro del parque.

Como parte de la intervención, además, se retirarán los antiguos puestos de libros deteriorados para reorganizar el espacio y mejorar la circulación peatonal.

Entre los beneficios del proyecto se destaca el incremento de la superficie absorbente, que pasará de 945 a 1.780 metros cuadrados, favoreciendo el drenaje natural del suelo y la incorporación de mayor infraestructura verde. La intervención abarca una superficie de más de 4.000 metros cuadrados y busca consolidar un espacio público de mayor calidad para el disfrute de todos.

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