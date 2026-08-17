Homenaje al General San Martín, con Nahuel Pennisi y Los Tordos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezará este lunes el homenaje organizado por la Ciudad de Buenos Aires por un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que se realizará en la plaza homónima del barrio de Retiro.

Las actividades comenzarán a las 10 con una presentación del grupo folclórico Los Tordos, mientras que a las 10:40 está prevista la actuación del cantante Nahuel Pennisi junto al Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba.

El acto protocolar se desarrollará a partir de las 12 y tendrá como principal orador a Jorge Macri, quien pronunciará un discurso en homenaje al Libertador.

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