17 de agosto de 2026

NOTAS RELACIONADAS

babilonia

Nueva versión de “Babilonia, una hora entre criados” en el Teatro Tercer Acto

La Bocina 14 de agosto de 2026
alegres corderos

“Alegres corderos”: teatro y asamblea en el Complejo Ítaca

La Bocina 14 de agosto de 2026
el gran circo

“El Gran Circo” en el Cine Teatro El Plata, de Mataderos

La Bocina 13 de agosto de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

lillo

Renovación de la calle Lillo, en Parque Centenario

La Bocina 17 de agosto de 2026
17-sanmartin

Homenaje al General San Martín, con Nahuel Pennisi y Los Tordos

La Bocina 17 de agosto de 2026
actual monumento a san martin en bs as

Monumentos a San Martín, de Santiago a Buenos Aires

La Bocina 17 de agosto de 2026
jugueteria

Día de la Niñez: comercios vendieron 2,5% menos que el año anterior

La Bocina 16 de agosto de 2026