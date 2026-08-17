Leandro Santoro y la ley de desendeudamiento familiar y personal La Bocina 17 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/santoro-bancos-que-adhieren-al-desendeudamiento.mp3 POPURRÍ XL – 17/08/26 Relacionado Vea también... El Banco Ciudad ofrece facilidades para el desendeudamiento familiar La Legislatura aprobó la ley de “desendeudamiento familiar y personal” Leandro Santoro convocó a los porteños a “superar el odio y la división” Leandro Santoro será candidato a legislador porteño Post navigation Previous: Renovación de la calle Lillo, en Parque CentenarioNext: “Las autoridades del Ministerio de Salud están complicadas en la causa fentanilo” NOTAS RELACIONADAS “Las autoridades del Ministerio de Salud están complicadas en la causa fentanilo” La Bocina 17 de agosto de 2026 Día de la Niñez: comercios vendieron 2,5% menos que el año anterior La Bocina 16 de agosto de 2026 ¿Como pedo de buzo…? Récord de cheques rechazados La Bocina 16 de agosto de 2026