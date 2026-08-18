Ofrecen 600 puestos de trabajo en Caballito: cómo inscribirse

El jueves 20 de agosto, de 10 a 15 horas, en Caballito (Comuna 6), se realizará la sexta Expo Empleo del año. Participarán 30 empresas en stand con más de 600 puestos de trabajo en distintos rubros y ocho compañías se sumarán por primera vez a la iniciativa. Los equipos de Recursos Humanos recibirán los currículums de los asistentes y podrán tener un primer contacto directo con quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

La inscripción previa estará abierta hasta el miércoles 19 de agosto a las 12 horas y puede realizarse a través del siguiente link:

https://www.formulariosgcba.gob.ar/pMd34Pg13VRzKDBNJaey/canal/mailing

Los perfiles serán evaluados según las búsquedas disponibles y quienes se ajusten a los requerimientos de las empresas serán convocados por correo electrónico, con el objetivo de generar oportunidades concretas de inserción laboral.

“La decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, es que las oportunidades de trabajo estén cada vez más cerca de los vecinos. Por eso llevamos las Expo Empleo a los barrios: queremos que quien está buscando trabajo pueda encontrarse cara a cara con empresas que necesitan incorporar personal. Detrás de cada puesto que logramos cubrir hay una persona que empieza una nueva etapa y una empresa que puede seguir creciendo”, afirmó Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad.

La Expo Empleo Barrial+ es la edición ampliada de la iniciativa itinerante organizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, que conecta en un mismo espacio a personas que buscan trabajo con empresas que tienen oportunidades laborales.

Durante 2026, las distintas ediciones realizadas en las comunas 5, 6, 14 (x2) y 15 convocaron a más de 6.500 vecinos de la Ciudad y sus alrededores, frente a unas 1.800 oportunidades laborales ofrecidas. En las primeras tres Expo Empleo del año se cubrió cerca del 70% de los puestos ofrecidos y 900 personas accedieron a un empleo formal.

Empresas y oportunidades laborales

En esta edición participarán las siguientes empresas: Besser Weiss, Grupo Jaka, Mater Dei, Computrabajo, Contenedores Hugo, Global Worker, LX, Alesa Seguridad, Cleanmanager, Rosario Bus, Arcos Dorados, Love Chuka, Streambe, Talent Solutions, Grupo Ceta, Rex, Aban, Grupo L, Kansas, Il Quotidiano, Las Margaritas, Cuesta Blanca, Suministra, Gedco, CAT Technologies, Adecco, Deheza, Grupo Iervasi, Coto y Pullmen. Las compañías participantes van rotando en cada encuentro y, en esta oportunidad, ocho se incorporan por primera vez.

Las búsquedas abarcan áreas como gastronomía, comercio, servicios, tecnología de la información (IT), mantenimiento, logística, administración, atención al cliente, seguridad, salud y producción, entre otras.

Entre los perfiles requeridos se encuentran vendedores, repositores, administrativos, operarios de depósito, técnicos, cocineros, camareros, cajeros, choferes, mecánicos, electricistas, personal de atención al cliente y analistas de Recursos Humanos.

También participarán diferentes áreas del Gobierno porteño, entre ellas BA Discapacidad; el Ministerio de Educación, a través de la Agencia de Habilidades para el Futuro y Terminalidad Educativa; y la Dirección General de Economía Social y Sociolaboral.

Charlas y talleres para mejorar la empleabilidad

Además de acercar búsquedas laborales concretas, la jornada contará con un ciclo de charlas y talleres distribuido en tres auditorios.

En el Auditorio 1, a las 10:30 se brindará “Herramientas para la empleabilidad del futuro”, a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico; a las 11:30, Prolijolimp presentará “Entrevista Laboral: Tips para destacarte”; a las 12:30, Fundación Empujar dará “Paso a paso en el proceso de entrevista”; y a las 13:30, la Dirección General de Empleo ofrecerá “Marca personal y LinkedIn”.

En el Auditorio 2, a las 10:30 se realizará “Cómo responder en tu próxima entrevista laboral”, de la Agencia Habilidades para el Futuro; a las 11:30, el “Taller de orientación laboral”, de la Dirección General de Economía Social y Sociolaboral; a las 12:30, “Cómo presentarte y destacar en pocos minutos”, de la Agencia Habilidades para el Futuro; y a las 13:30, UMBRAL presentará “Habilidades que abren puertas: cómo desenvolverte en el mundo laboral”.

En el Auditorio 3, a las 10:30 se dictará “CV ATS: Cómo superar los filtros de IA en la búsqueda laboral”; a las 11:40, “Claves para una entrevista laboral exitosa”; a las 12:50, “Habilidades Blandas y Oratoria”; y a las 14:00, “LinkedIn: Tu Perfil Profesional en la Era IA”.

Cómo participar

Para participar es necesario completar previamente el formulario de preinscripción difundido también a través de las redes de @TrabajoBA. La inscripción estará disponible hasta el miércoles 19 de agosto a las 12 horas.

Luego, los perfiles son evaluados de acuerdo con los puestos disponibles y se convoca por correo electrónico a quienes se ajusten a los requerimientos de las empresas. De esta manera, la Expo busca que el encuentro entre vecinos y empleadores se traduzca en oportunidades concretas de acceso al empleo formal.

Relacionado