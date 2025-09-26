La Ciudad reglamentó el subte gratis para jubilados: cómo inscribirse

El gobierno porteño reglamentó la ley de gratuidad del subte para jubilados y pensionados, y los interesados ya pueden inscribirse para utilizar el beneficio.

La medida beneficia a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que cobren hasta 2,5 haberes mínimos fijados por ANSES. A partir de ahora, ese sector podrá viajar gratis todos los días y sin restricción de horarios en toda la red de subtes de la Ciudad.

El beneficio tendrá una validez de 5 años renovable y podrá tramitarse a través de la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Gobierno porteño, en las sedes comunales o en las estaciones cabecera habilitadas, a fin de garantizar una gestión accesible para todos los adultos mayores, tal como se propuso el espíritu de la ley.

El proyecto había sido impulsado por el bloque de Unión por la Patria (UxP) junto a otros sectores de la oposición en la Legislatura.

¿Quiénes lo pueden obtener?

Pueden adquirir el pase todos los jubilados,pensionados, retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con haber mensual hasta 10% superior al mínimo vigente.

Tramitación:

Para poder acceder a este beneficio se debe tener una tarjeta SUBE registrada a su nombre y realizar el trámite en la web de Emova: www.emova.com.ar

Documentación para presentar mediante archivo adjunto:

– Documento Nacional de Identidad actualizado de ambos lados.

– Último recibo de haber expedido por el cajero automático del banco.

Validez:

El pase de Jubilados o Pensionados tiene una validez de 1 (un) año y su renovación se realiza en la web de Emova: www.emova.com.ar

Robo o extravío de tarjeta SUBE asociada: En caso de pérdida o baja de la tarjeta SUBE registrada y posterior registración de una nueva tarjeta SUBE, el beneficio otorgado se impactará automáticamente en la nueva tarjeta, sin necesidad de una nueva gestión con Emova.

Reglas de uso:

– Se eliminará la restricción horaria vigente del Pase de Jubilados y Pensionados, a fin de homogeneizar el beneficio con las franquicias otorgadas a este grupo de usuarios en otros medios de transporte público en el mismo espacio geográfico.

– El beneficio es de uso exclusivo del titular, en caso de uso indebido del mismo, Emova procederá a la baja del beneficio por 6 (seis) meses o 1 (un) año en caso de ser reincidente.

– Personal de Emova podrá solicitar el Documento Nacional de Identidad para acreditar la identidad del beneficiario.

