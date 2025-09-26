26 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

03-perro

Día Mundial contra la Rabia, en el Instituto Luis Pasteur

La Bocina 26 de septiembre de 2025
17-falsos bomberos

Desbarataron una organización de falsos bomberos

La Bocina 17 de septiembre de 2025
23-mmoretti

Tras las renuncias, San Lorenzo quedó a cargo de la mesa directiva de la Asamblea

La Bocina 16 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

26-lidia borda2

La Orquesta Emilio Balcarce celebra 25 años con Lidia Borda, en Parque Centenario

La Bocina 26 de septiembre de 2025
26-sin techo

Por qué el gobierno dice que la pobreza bajó (aunque en realidad subió)

La Bocina 26 de septiembre de 2025
26-subteA

La Ciudad reglamentó el subte gratis para jubilados: cómo inscribirse

La Bocina 26 de septiembre de 2025
20-mujer y cine

37° Festival “La Mujer y el Cine”, en el Centro Cultural 25 de Mayo

La Bocina 26 de septiembre de 2025