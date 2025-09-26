37° Festival “La Mujer y el Cine”, en el Centro Cultural 25 de Mayo

37° Festival La Mujer y el Cine. Del 24 al 28 de septiembre en el Centro Cultural 25 de Mayo. El viernes 26 a las 13 h se proyectará Mala Sangre de Gisela Sánchez; a las 14.30 h, La llegada del hijo de Cecilia Atán y Valeria Pivato; el sábado 27 a las 13 h se proyectará Antes del cuerpo de Carina Piazza y Lucía Bracelis; a las 14.30 h, La noche sin mí de Laura Berch y Laura Chiabrando; y el domingo 28 a las 10.30 h se proyectará El sueño imposible de Paula Romero Levit.

En el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entrada sin costo con reserva previa.

