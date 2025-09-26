En el marco del Día Mundial contra la Rabia, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur realizará el próximo 28 de septiembre en su sede de Av. Díaz Vélez 4821, Ciudad de Buenos Aires, una jornada con vacunación gratuita para animales, charlas informativas y actividades de concientización.

El encuentro, organizado junto al Servicio de Profilaxis Rábica del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención de la rabia en contextos urbanos, y el cuidado responsable de las mascotas.

Actividades principales

Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos: se recuerda concurrir con correa y, en el caso de los gatos, en transportadora o mochila.

Stands informativos sobre: Prevención y control de la rabia. Murciélagos presentes en la Ciudad. Recomendaciones frente a mordeduras de animales. Observación antirrábica de perros y gatos mordedores. Diagnóstico de rabia mediante técnicas de laboratorio.

Taller de tutoría para tutores de perros y gatos: cuidados, enriquecimiento ambiental y paseos responsables.

Museo Histórico Desiderio Davel: visitas guiadas a las muestras permanentes, instalación sobre el proceso de producción de la vacuna antirrábica, y actividades lúdicas y recreativas para toda la familia.

La rabia y su prevención

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Rabia, en memoria del científico francés Louis Pasteur, descubridor de la vacuna antirrábica, cuyos aportes fueron fundamentales para la salud pública mundial.

La rabia es una enfermedad zoonótica letal de presentación endémica en su ciclo aéreo, por lo que la principal fuente de transmisión en la Ciudad son los murciélagos insectívoros.

Las medidas más eficaces de prevención son:

Vacunar anualmente a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad.

Consultar de inmediato ante mordeduras de animales.

Atención y consultas

Ante cualquier accidente o duda, se recomienda concurrir al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, o al Servicio de Profilaxis Antirrábica del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand” (Pabellón Romano).

