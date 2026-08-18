FUNCIÓN ESPECIAL

65 años de Ben-Hur

Miércoles 19 de agosto – 18 hs

CINE YORK

(Juan Bautista Alberdi 895, Olivos)

*Entrada no arancelada. Acceso por orden de llegada. Capacidad limitada*

Con una de las secuencias más legendarias de la historia del cine y una escala visual todavía deslumbrante, Ben-Hur convirtió la épica clásica en una experiencia cinematográfica total. La película de William Wyler y protagonizada por Charlton Heston encontró en la venganza, la fe y el espectáculo una combinación capaz de atravesar generaciones sin perder impacto. A 65 años de su estreno, sigue siendo un recordatorio monumental de un momento en que Hollywood entendía el cine como una experiencia gigantesca, física, tangible, irrepetible y profundamente emocional y comunal. Es hora de volver a disfrutar al Hollywood gigante en la sala del York.

DESCARGA DE FOTOS

Ben – Hur

Dir. William Wyler

Sinopsis: Clásica historia de traición, venganza y redención ambientada en la antigua Judea durante el siglo I, en la época de Jesucristo. Sigue la vida de Judá Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su amigo de la infancia y oficial romano, Mesala.

Ben-Hur permanece viva por muchas cosas, todas colosales, la gran mayoría irrepetibles. Principalmente por la manera en que transforma el conflicto personal en una experiencia de dimensiones míticas: Hollywood sin vergüenza y a escala titánica. El clásico construye imágenes que todavía conservan una potencia visual extraordinaria. Su mezcla de aventura, tragedia y ambición narrativa ayudó a definir para siempre la idea misma de gran espectáculo cinematográfico.

+INFO



IG: https://www.instagram.com/lumitonusina/

https://www.instagram.com/cineyork/?hl=es

FB: https://www.facebook.com/lumitonusina

https://www.facebook.com/cineteatroyorkolivos/?locale=es_LA

Sobre Lumiton

Lumiton renace en el año 2015, y se desempeña bajo la gestión de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Vicente López. La sede del museo se encuentra ubicada en la Casa de las Estrellas, por la que pasaron las figuras de la época dorada del cine argentino y donde nació la industria cinematográfica nacional. Se encuentra ubicada en el Museo Lumiton, en Munro, Vicente López, Ciudad del Cine UNESCO.

Lumiton realiza y cura ciclos para distintos espacios del Municipio (Cine York, Centro Cultural Munro). Lleva a cabo talleres de formación e iniciación al cine, y programas culturales para la comunidad.

El Museo se dedica a preservar y difundir la historia de los Estudios Lumiton y del cine argentino, y cuenta con una muestra permanente sobre la historia de Lumiton, además se dedica a restaurar archivos fílmicos, digitales y papel, mediante las acciones del Archivo Lumiton.

A fines de 2022 se cristaliza buena parte del trabajo de recuperación, restauración e investigación del patrimonio histórico de los estudios en la producción del libro Lumiton, el sello que marcó el rumbo del cine nacional.

Todas las producciones actuales del proyecto se encuentran disponibles de manera gratuita en la plataforma Lumiton.ar.

Con una de las secuencias más legendarias de la historia del cine y una escala visual todavía deslumbrante, Ben-Hur convirtió la épica clásica en una experiencia cinematográfica total. La película de William Wyler y protagonizada por Charlton Heston encontró en la venganza, la fe y el espectáculo una combinación capaz de atravesar generaciones sin perder impacto. A 65 años de su estreno, sigue siendo un recordatorio monumental de un momento en que Hollywood entendía el cine como una experiencia gigantesca, física, tangible, irrepetible y profundamente emocional y comunal. Es hora de volver a disfrutar al Hollywood gigante en la sala del York.

Relacionado