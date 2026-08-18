La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y el Coro Polifónico Nacional, bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, con la participación especial de Jairo como solista invitado, ofrecen un homenaje sinfónico-coral que revive las canciones inspiradas en textos y poemas del escritor, musicalizados por Ástor Piazzolla, Carlos Guastavino, Eladia Blázquez y Jairo, entre otros.

Un diálogo entre palabra, música, memoria e identidad.

Director principal invitado: Ezequiel Silberstein

Artista invitado: Jairo, voz

Arreglos orquestales: Guillermo Cardozo Ocampo

Arreglos corales: Pablo Motta

Lunes 24 de agosto, 20 h

Auditorio Nacional I Palacio Libertad

Entrada libre

Programa

1. Obertura

2. Buenos Aires, búsqueda (Daniel Piazzolla)

3. Milonga de dos hermanos (Carlos Guastavino)

4. No habrá sino recuerdos (Rodolfo Mederos)

5. Al hijo (Soy esos otros) (Facundo Cabral)

6. El títere (Astor Piazzolla)

7. La rosa inalcanzable (Horacio Malvicino)

8. Milonga de Calandria (Eladia Blázquez)

9. La lluvia sucede en el pasado (Alberto Cortez)

10. Hombre de antigua fe (Eduardo Falú)

11. Jacinto Chiclana (Astor Piazzolla)

12. Buenos Aires, destino (Jairo)

13. No hay cosa como la muerte (Gustavo “Cuchi” Leguizamón)

14. Milonga de marfil negro (Julián Plaza)

15. 1964 (Astor Piazzolla)

Entrada libre

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