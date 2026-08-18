El programa Más servicios en tu barrio funcionará de 9 a 14 horas, hoy en el centro comunitario Cildañez (Echeandía 4420), en Parque Avellaneda, y el miércoles 19 en el Barrio Mugica (Av. Castañares 6600, Jose León Suárez – Platea 2), en Villa Lugano. El jueves 20 se trasladarán al Club Velez Sarfield (Reservitas Argentinas 249 – Acceso Puerta 15), en Liniers, y el viernes 21 en la Plaza Carrillo (Av. Mariano Acosta y Pje. de Las Artes), en Villa Soldati.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE y sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica con inscripción aquí. Además, el programa sumó la aplicación de vacunas del Calendario Nacional para niños de 5 y 11 años.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de se realizará el miércoles con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves y viernes. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El viernes se ofrecerán espectáculos culturales para disfrutar en familia en Villa Soldati, mientras que el martes y el viernes estará presente en Parque Avellaneda y Liniers, respectivamente, el servicio de restauración de aparatos electrónicos y pequeños electrodomésticos conocido como Repara Móvil. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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