Banda de “mecheras” robaba en avenida Avellaneda; detenidas

La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro mecheras y a un hombre que robaban ropa en locales de la avenida Avellaneda

La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro mujeres y a un hombre que robaban prendas de vestir bajo la modalidad “mecheros” en locales de la zona de avenida Avellaneda y Nazca, en el barrio de Flores.

El procedimiento se realizó en los últimos días, cuando efectivos policiales fueron desplazados por personal que monitorea las cámaras de seguridad en el cruce de la avenida Avellaneda y Argerich tras el alerta por cuatro mujeres y un hombre que habían sustraído prendas de distintos comercios.

De inmediato, los efectivos realizaron un operativo cerrojo y, tras una búsqueda exhaustiva, lograron dar con todos los involucrados.

Durante la requisa preventiva, el personal policial constató que los imputados tenían prendas pertenecientes a distintos locales de la zona, por lo que se tomó contacto con los dueños de los comercios, quienes reconocieron la mercadería sustraída.

Entre los elementos secuestrados había remeras de hombre, camperas, gorros de abrigo y boinas, cuya entrega a los comerciantes damnificados fue dispuesta por la Justicia.

Entre los detenidos, todos con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, una de las mujeres registra antecedentes por hurto, mientras que el hombre posee antecedentes reiterados por el mismo delito.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 40, a cargo de Paula Verónica González, que dispuso labrar actuaciones por hurto, la detención de las cuatro mujeres y del hombre, el secuestro y entrega de las prendas sustraídas, y las demás medidas de rigor.

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