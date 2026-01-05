Parque Avellaneda: detienen a empleado que robaba en la fábrica donde trabajaba

La Policía de la Ciudad detuvo a un empleado infiel de una fábrica textil del barrio de Parque Avellaneda y a sus dos cómplices y recuperó 700 pantalones, valuados en más de 10 millones de pesos, que habían sustraído y ocultaron en un local ubicado a unos cien metros.

Personal de la Comisaría Vecinal 9 C de la Policía de la Ciudad recorría la jurisdicción cuando vio a un grupo de hombres trasladando bultos en bolsas negras desde el interior de un fábrica textil en White al 2000.

El hecho se desarrollaba ante la escasa circulación de personas durante el feriado del primer día del año, lo cual generó sospechas en los oficiales y motivó el pedido de apoyo de más personal para la identificación de los tres sujetos.

Durante esa gestión, se presentó la propietaria de la fábrica, quien fue alertada por un vecino, confirmando que se trataba de un robo en curso.

La mujer reveló que uno de los implicados era un empleado de su establecimiento, quien junto a sus dos cómplices habían trasladado la mercadería hasta un local ubicado a unos cien metros de la fábrica.

Se trataba de 700 pantalones de distintos talles y modelos, por un valor cercano a los 10 millones de pesos.

Los imputados, son un hombre boliviano, de 20 años, y dos argentinos de 27 y 22 años, todos residentes en la localidad bonaerense de Villa Celina, fueron detenidos y quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8, a cargo de la Dra.Yamile Brenan.

Fuente: Policía de la Ciudad

