5 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

05-jorge macri en liniers

Juntistas repudian las faltas de respeto de Jorge Macri, durante su visita a Liniers

La Bocina 5 de diciembre de 2025
03-camioneta

Detectan camioneta robada, gracias al anillo digital: un detenido

La Bocina 3 de diciembre de 2025
30-control vehicular

Operativo anti picadas en la Comuna 9, con 21 vehículos retenidos

La Bocina 1 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

04 (1)

Parque Avellaneda: detienen a empleado que robaba en la fábrica donde trabajaba

La Bocina 5 de enero de 2026
27-milei karina espert

Ex Combatientes de Malvinas acusan a Milei de “traidor a la Patria”

La Bocina 4 de enero de 2026
15-vacuna

Adelantan la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral

La Bocina 4 de enero de 2026
23-trump

Marcha contra EEUU en Buenos Aires: “se creen dueños del mundo, hay que frenarlos”

La Bocina 4 de enero de 2026