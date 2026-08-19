Gonzalo Bonadeo: “le sacaron los recursos a los deportistas” La Bocina 19 de agosto de 2026 1 minute read 21-9-2023 PERIODISTA GONZALO BONADEO. FOTO ENRIQUE GARCIA MEDINA https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/gonzalo-bonadeo-deporte-individual-sin-recursos.mp3 POPURRÍ XL – 19/08/26 Relacionado Vea también... “Cuento del tío” en Flores: le sacaron U$S 15.000 a una jubilada (detenidos) “A los discapacitados sí le preguntan de dónde salen los recursos; a las cerealeras, no” Le sacaron la frecuencia a Radio La Colifata “Ni la UBA ni los hospitales universitarios reciben recursos del Estado” Post navigation Previous: Endeudados denuncian a Mercado Pago, por confiscar pagos de AUHNext: Marcha de cartoneros, contra la privatización de la separación de residuos NOTAS RELACIONADAS Endeudados denuncian a Mercado Pago, por confiscar pagos de AUH La Bocina 19 de agosto de 2026 Santilli ve que la economía crece (desde un avión) La Bocina 18 de agosto de 2026 El dramático testimonio del dueño de una fábrica que anuncia su cierre La Bocina 18 de agosto de 2026