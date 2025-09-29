“A los discapacitados sí le preguntan de dónde salen los recursos; a las cerealeras, no” La Bocina 29 de septiembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/09/marangoni-discapacitados-y-cerealeras.mp3 POPURRÍ XL – 29/09/25 Relacionado Continue Reading Previous: Macri desalojó a los manteros del Parque Saavedra: “el orden no se negocia”Next: Piden informes sobre el destino del oro, que fue sacado del país NOTAS RELACIONADAS Absolvieron a Bodart: “defender a Palestina no es delito” La Bocina 29 de septiembre de 2025 Piden informes sobre el destino del oro, que fue sacado del país La Bocina 29 de septiembre de 2025 Cayó 22% el uso del colectivo en el AMBA, por boleto caro e inseguridad La Bocina 29 de septiembre de 2025