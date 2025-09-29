Macri desalojó a los manteros del Parque Saavedra: “el orden no se negocia”

La Ciudad desalojó este fin de semana a los manteros que se instalaban en el Parque Saavedra para vender de manera ilegal sobre la avenida García del Río, entre Superí y Freire. En 11 operativos el Gobierno porteño ya liberó desalojó a más de 17 mil manteros, con un beneficio para más de 1,6 millón de vecinos y comerciantes.

Se termina con una situación que genera desorden, complica la circulación de autos y peatones, afecta la seguridad y la limpieza barrial, y en el caso del Parque Saavedra también provocaba una competencia ilegal con los feriantes autorizados para trabajar allí.

Los manteros llegaban al Parque Saavedra los fines de semana y feriados de 8 a 18 durante el invierno y hasta las 21 en verano. Se detectaron 30 puestos instalados con gazebos, y otros 90 entre caballetes y mantas: 120 en total.

La coordinación del operativo estuvo a cargo del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Trabajaron 30 inspectores de venta ilegal, 15 de prevención, y agentes de otras áreas con el apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Lo ordenó la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Complejos a cargo de Celsa Ramírez, Secretaría única de Daniel González. Y fue supervisado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

“Sacamos a los manteros de Parque Saavedra y ordenamos el espacio para los vecinos y comerciantes. Era un reclamo de quienes viven en el barrio, la feria de manualistas sigue funcionando con normalidad. Como ya hicimos en Once, Flores, Retiro, Constitución, Florida, Liniers y en parques como Los Andes, Patricios y Centenario, seguimos recuperando el espacio público. En la Ciudad, el orden no se negocia”, sostuvo Jorge Macri.

Los sábados, domingos y feriados en el Parque Saavedra funciona la feria de manualistas en la avenida García del Río y Roque Pérez, con 310 puestos que tienen autorización del Gobierno porteño. Además, en García del Río al 3300, los jueves y domingos, se instala de 8 a 14 una Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial (Fiab N°4), que ofrece una amplia variedad de productos de calidad a precios accesibles para los vecinos.

Jorge Macri agregó: “Es tan importante entender la magnitud del desorden que nos quedó de la gestión anterior que tuvimos que remover a más de 17 mil manteros”.

Relacionado